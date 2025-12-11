Скидки
Российская Team Spirit сыграет в полуфинале StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

Комментарии

Российская Team Spirit справилась с Team Falcons в четвертьфинале StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0: 13:4 на Nuke и 16:12 – на Dust2.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . 1/4 финала
11 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Team Falcons

MVP встречи стал Иван Zweih Гогин, который за серию оформил аж два эйса и закончил с K/D 43-29. Благодаря ему «Драконы» смогли перевести Dust2 на допы и завершить победой. В то же время Илья m0NESY Осипов впервые в карьере проиграл матч с Team Spirit. Ранее у него был стрик в 10 победных встречах подряд.

Team Spirit проходит в полуфинал, где сразится с победителем пары The MongolZ/Team Vitality. Falcons, в свою очередь, покидает мэйджор.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

