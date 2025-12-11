Скидки
StarLadder Budapest Major. День 13. Четвертьфиналы
19:00 Мск
«Думаю, я показал, как могу играть на самом деле»: Zweih — о победе над Falcons

Игрок состава Team Spirit Иван Zweih Гогин в послематчевом интервью прокомментировал победу коллектива над Team Falcons в четвертьфинале StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2.

Chopper и hally дали мне наставления перед игрой, так что я перестал чувствовать давление, как последние полгода. Думаю, я показал, как могу играть на самом деле. Dust2 мы плохо начали, потому что глупо проиграли эко-раунды. Но мы смогли вернуться в игру, потому что действовали по плану, просто играли хорошо за КТ. Когда мои тиммейты поддерживают меня и болеют за меня, на меня это очень сильно влияет. После этого я чувствую себя намного увереннее, мне это сильно помогает.

Team Spirit одолела Team Falcons со счётом 2:0 и в полуфинале мэйджора сразится с победителем в паре Team Vitality/The MongolZ.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

