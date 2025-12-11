Только вместе мы сильны: по «Клубу Винкс» выйдет игра Winx Club: The Magic is Back

Студия Iron Frog и издатель Maximum Entertainment представили Winx Club: The Magic is Back — новую игру по вселенной «Клуба Винкс». Проект выйдет в апреле 2026 года на ПК, PS5 и Nintendo Switch/Switch 2.
Видео доступно на YouTube-канале Winx Club Official. Права на видео принадлежат Maximum Entertainment.
Winx Club: The Magic is Back основана на мультсериале «Клуб Винкс: Магия вернулась» и расскажет историю шестерых участниц «Клуба Винкс». Героиням предстоит сражаться с фантастическими существами с помощью различных заклинаний, посещать школу Алфея и другие знаменательные места, улучшать свои способности и встречать знакомых персонажей.
В The Magic is Back также будет локальный кооператив — игроки смогут сыграть за фей вдвоём за одним устройством. Проект на старте не получит поддержку русского языка.