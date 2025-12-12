Скидки
Team Vitality выбила The MongolZ из StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

Комментарии

Team Vitality разгромила The MongolZ в четвертьфинале StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Серия закончилась со счётом 2:0: 13:5 на Mirage и 13:4 — на Dust2.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . 1/4 финала
11 декабря 2025, четверг. 22:10 МСК
The MongolZ
Окончен
2 : 0
Team Vitality

Лучшим игроком встречи стал Матье ZywOo Эрбо — он сыграл с K/D 46-18 и заработал рейтинг 2,18.

Благодаря победе Vitality проходит в полуфинал, где сразится с Team Spirit. Матч пройдёт 13 декабря в 19:00. The MongolZ же покидает мэйджор на пятом-восьмом месте, заработав $ 45 тыс.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.

Все новости RSS

