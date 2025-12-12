Team Vitality выбила The MongolZ из StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2

Team Vitality разгромила The MongolZ в четвертьфинале StarLadder Budapest Major — 2025 по Counter-Strike 2. Серия закончилась со счётом 2:0: 13:5 на Mirage и 13:4 — на Dust2.
Лучшим игроком встречи стал Матье ZywOo Эрбо — он сыграл с K/D 46-18 и заработал рейтинг 2,18.
Благодаря победе Vitality проходит в полуфинал, где сразится с Team Spirit. Матч пройдёт 13 декабря в 19:00. The MongolZ же покидает мэйджор на пятом-восьмом месте, заработав $ 45 тыс.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд $ 1,25 млн.