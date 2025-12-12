Скидки
В Dota 2 стартовал зимний ивент «Диковинки Квортеро»

Компания Valve выпустила новое обновление для Dota 2, который привнёс зимнее событие «Диковинки Квортеро». Оно продлится до 6 марта 2026 года.

В игру добавили новые сеты на Shadow Fiend, Axe и Shadow Shaman. Кроме того, за осколки Dota Plus можно купить скины из предыдущего сезона «Диковинок Квортеро». Вдобавок разработчики увеличили количество уровней с наградами — их теперь 300 вместо 100. Однако теперь это выбор 1 из 5 наборов.

Сразу после апдейта датамайнеры нашли в коде упоминание ивента под названием Frogling. Считается, что он может стартовать вместе с появлением нового героя, лягушкой Бардом.

