Победители The Game Awards 2025

Сейчас проходит главная видеоигровая церемония награждения — The Game Awards. В этом году большой конкуренции не ожидается — слишком уж зацепила сердца всех Clair Obscur: Expedition 33, но кто знает, может нас и ожидают какие-то сюрпризы в ближайшие несколько часов.

Новость обновляется. Мы будем добавлять победителей по мере их объявления. Прешоу с небольшими анонсами начнётся в 03:30 мск, а основное шоу — в 04:00 мск и закончится примерно в 07:00 мск, когда должны объявить главную награду — «Игру года». Все главные анонсы и трейлеры с мероприятия мы будем публиковать на сайте в новостях, так что ничего не пропустите.