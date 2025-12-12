Скидки
Победители премии The Game Awards 2025: итоги, результаты, кто выиграл

Победители The Game Awards 2025
Сейчас проходит главная видеоигровая церемония награждения — The Game Awards. В этом году большой конкуренции не ожидается — слишком уж зацепила сердца всех Clair Obscur: Expedition 33, но кто знает, может нас и ожидают какие-то сюрпризы в ближайшие несколько часов.

Новость обновляется. Мы будем добавлять победителей по мере их объявления. Прешоу с небольшими анонсами начнётся в 03:30 мск, а основное шоу — в 04:00 мск и закончится примерно в 07:00 мск, когда должны объявить главную награду — «Игру года». Все главные анонсы и трейлеры с мероприятия мы будем публиковать на сайте в новостях, так что ничего не пропустите.
  • Лучший экшен — Hades 2
  • Лучшая адаптация видеоигры — «Одни из нас» (второй сезон)
  • Лучшая инди-игра — Clair Obscur: Expedition 33
  • Лучшая семейная игра — Donkey Kong Bananza
  • Инновации в доступности — DOOM: The Dark Ages
  • Лучшая игра для киберспорта — Counter-Strike 2
  • Лучший киберспортсмен — Chovy (League of Legends)
  • Лучшая киберспортивная команда — Team Vitality (Counter-Strike 2)
  • Лучшая мобильная игра — Umamusume: Pretty Derby
Комментарии
