Победители The Game Awards 2025
Сейчас проходит главная видеоигровая церемония награждения — The Game Awards. В этом году большой конкуренции не ожидается — слишком уж зацепила сердца всех Clair Obscur: Expedition 33, но кто знает, может нас и ожидают какие-то сюрпризы в ближайшие несколько часов.
Новость обновляется. Мы будем добавлять победителей по мере их объявления. Прешоу с небольшими анонсами начнётся в 03:30 мск, а основное шоу — в 04:00 мск и закончится примерно в 07:00 мск, когда должны объявить главную награду — «Игру года». Все главные анонсы и трейлеры с мероприятия мы будем публиковать на сайте в новостях, так что ничего не пропустите.
- Лучший экшен — Hades 2
- Лучшая адаптация видеоигры — «Одни из нас» (второй сезон)
- Лучшая инди-игра — Clair Obscur: Expedition 33
- Лучшая семейная игра — Donkey Kong Bananza
- Инновации в доступности — DOOM: The Dark Ages
- Лучшая игра для киберспорта — Counter-Strike 2
- Лучший киберспортсмен — Chovy (League of Legends)
- Лучшая киберспортивная команда — Team Vitality (Counter-Strike 2)
- Лучшая мобильная игра — Umamusume: Pretty Derby
