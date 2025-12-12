Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс Star Wars Fate of the Old Republic — игры по «Звёздным войнам» от автора Mass Effect

Анонс Star Wars Fate of the Old Republic — игры по «Звёздным войнам» от автора Mass Effect
Комментарии

На церемонии The Game Awards 2025 произошёл первый крупный анонс. Компания Disney анонсировала Star Wars Fate of the Old Republic — новую игру по «Звёздным войнам». У проекта пока нет даже примерной даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Disney.

Star Wars Fate of the Old Republic — духовная наследница культовой Knights of the Old Republic от студии Bioware. Главой разработки выступает Кейси Хадсон, создатель KOTOR и культовой трилогии Mass Effect. Это одиночная игра во вселенной «Звёздных войн» с ролевыми элементами.

Церемония награждения The Game Awards 2025 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.

Материалы по теме
Победители The Game Awards 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android