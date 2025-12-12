Скидки
Авторы Baldur's Gate 3 анонсировали перезапуск Divinity

На церемонии The Game Awards 2025 студия Larian представила свою новую игру. Ей стала Divinity — перезапуск культовой серии, над которой команда работала на протяжении своей истории. Авторы Baldur's Gate 3 представили лишь CGI-тизер игры без хотя бы примерной даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Larian.

Будущая Divinity станет перезапуском франшизы без привычной для студии Larian пошаговой системы. Разработчики называют её своей самой большой игрой - даже ещё более масштабной, чем Baldur's Gate 3. Судя по всему, релиз RPG состоится как минимум через несколько лет.

Церемония награждения The Game Awards 2025 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.

