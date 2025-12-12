Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс Ontos — научная фантастика от авторов Soma выйдет в 2026 году

Анонс Ontos — научная фантастика от авторов Soma выйдет в 2026 году
Комментарии

На церемонии The Game Awards 2025 шведская студия Frictional Games представила свою новую игру — Ontos. Научно-фантастический экшен выйдет уже в 2026 году на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Frictional Games. Права на видео принадлежат Frictional Games.

События игры развернутся на лунной базе «Самсара», где расположены руины горнодобывающей колонии и останках роскошной гостиницы. Теперь это скопище обителей разных философских течений, где наука перетекает в религию и наоборот. Игрокам предстоит добывать нужные материалы, управлять изощрёнными устройствами и планировать свои будущие действия, чтобы разгадать загадку места.

Церемония награждения The Game Awards 2025 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.

Материалы по теме
Победители The Game Awards 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android