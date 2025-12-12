В Resident Evil 9: Requiem появится Леон Кеннеди — новый трейлер

На церемонии The Game Awards 2025 компания Capcom представила новый трейлер Resident Evil 9: Requiem. В новой части хоррора на выживание официально появится Леон Кеннеди, главный герой RE2 и RE4.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Capcom.

События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а второй главной героиней выступит Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей неких монстров и должна выбраться на свободу. Как именно в сюжете будет замешан Леон, пока неизвестно.

Релиз Resident Evil 9: Requiem состоится уже 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Хоррор выйдет с русской озвучкой.