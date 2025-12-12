Remedy представила шутер Control: Resonant — релиз в 2026 году

На церемонии The Game Awards 2025 финская студия Remedy представила Control: Resonant. Продолжение знаменитого фантастического шутера выйдет в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Remedy.

Главным героем будущей игры выступит брат героини первой части Дилан, а сама игра станет слэшером с упором на акробатику вместо шутера. События игры развернутся в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу.

Церемония награждения The Game Awards 2025 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.