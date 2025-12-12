Скидки
Анонсированы Tomb Raider: Catalyst и ремейк первой Tomb Raider про Лару Крофт

На церемонии The Game Awards 2025 студия Crystal Dynamics анонсировала Tomb Raider: Catalyst — следующую часть серии о приключениях Лары Крофт. События игры развернутся в Индии и расскажут новую историю по франшизе. Релиз игры состоится в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Amazon.

Кроме того, команда также представила Tomb Raider: Legacy of Atlantis — ремейк первой части серии на Unreal Engine 5. События проекта развернутся по всему миру, а основные механики останутся схожими с оригинальным проектом. Релиз в 2026 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Amazon.

Церемония награждения The Game Awards 2025 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.

Комментарии
