Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Clair Obscur: Expedition 33 стала Игрой года на The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 стала Игрой года на The Game Awards 2025
Комментарии

12 декабря в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения наград The Game Awards 2025. Абсолютным триумфатором стала Clair Obscur: Expedition 33 — французская RPG завоевала главную награду «Игра года».

«Экспедиция 33» также завоевала статуэтки за Лучшую инди-игру, Лучшее художественное исполнение, Лучшую актёрскую игру, Лучшую ролевую игру, Лучшую режиссуру, Лучшее повествование и Лучшую музыку.

«Игра года»

  • Clair Obscur: Expedition 33 — победитель
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Donkey Kong Bananza;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong;
  • Kingdom Come: Deliverance 2.

12-я ежегодная церемония награждения премии The Game Awards прошла этой ночью в Лос-Анджелесе и традиционно отметила достижения в индустрии компьютерных игр. Шоу продлилось около трёх часов, на протяжении которых разработчики представляли свои новые проекты.

Материалы по теме
Победители The Game Awards 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android