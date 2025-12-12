Clair Obscur: Expedition 33 стала Игрой года на The Game Awards 2025

12 декабря в Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения наград The Game Awards 2025. Абсолютным триумфатором стала Clair Obscur: Expedition 33 — французская RPG завоевала главную награду «Игра года».

«Экспедиция 33» также завоевала статуэтки за Лучшую инди-игру, Лучшее художественное исполнение, Лучшую актёрскую игру, Лучшую ролевую игру, Лучшую режиссуру, Лучшее повествование и Лучшую музыку.

«Игра года»

Clair Obscur: Expedition 33 — победитель

Death Stranding 2: On the Beach;

Donkey Kong Bananza;

Hades 2;

Hollow Knight: Silksong;

Kingdom Come: Deliverance 2.

12-я ежегодная церемония награждения премии The Game Awards прошла этой ночью в Лос-Анджелесе и традиционно отметила достижения в индустрии компьютерных игр. Шоу продлилось около трёх часов, на протяжении которых разработчики представляли свои новые проекты.