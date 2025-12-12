Анонсирована стратегия Total War: Warhammer 40,000

На церемонии The Game Awards 2025 студия Creative Assembly представила Total War: Warhammer 40,000 — новую часть в стратегической серии. Игра выйдет в ближайшие годы на ПК и консолях, точную дату выхода назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SEGA.

События новой Total War развернутся в фантастической вселенной Warhammer 40,000. В отличие от уже вышедшей трилогии Warhammer, местом действия стратегии станет далёкое будущее. Авторы обещают воплотить в игре основные особенности серии: масштабные бои, глубокий геймплей на глобальной карте и другие фишки серии.

Церемония награждения The Game Awards 2025 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.