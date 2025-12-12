Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирована стратегия Total War: Warhammer 40,000

Анонсирована стратегия Total War: Warhammer 40,000
Комментарии

На церемонии The Game Awards 2025 студия Creative Assembly представила Total War: Warhammer 40,000 — новую часть в стратегической серии. Игра выйдет в ближайшие годы на ПК и консолях, точную дату выхода назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SEGA.

События новой Total War развернутся в фантастической вселенной Warhammer 40,000. В отличие от уже вышедшей трилогии Warhammer, местом действия стратегии станет далёкое будущее. Авторы обещают воплотить в игре основные особенности серии: масштабные бои, глубокий геймплей на глобальной карте и другие фишки серии.

Церемония награждения The Game Awards 2025 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.

Материалы по теме
Победители The Game Awards 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android