В Marvel Rivals добавят долгожданного Дэдпула
Поделиться
Разработчики супергеройского экшена Marvel Rivals из NetEase сообщили во время The Game Awards, что ростер персонажей пополнит долгожданный Дэдпул. Его добавят в тайтл 16 января 2026 года — со стартом шестого сезона.
Намёки на появление героя ходили уже давно (к примеру, в файлах нашли его озвученные реплики). Его роль не подтвердили в новом трейлере, но он наверняка будет атакующим бойцом с парой катан за спиной.
Трейлер с анонсом Дэдпула
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.
Marvel Rivals представляет собой супергеройский экшен, в котором игроки в двух командах сражаются друг с другом.
Комментарии
- 12 декабря 2025
-
10:02
-
09:06
-
07:02
-
06:36
-
05:41
-
05:07
-
04:52
-
04:45
-
04:31
-
04:20
-
03:06
-
02:38
-
00:12
- 11 декабря 2025
-
23:24
-
23:10
-
21:11
-
20:49
-
20:33
-
20:24
-
20:08
-
19:57
-
19:11
-
18:47
-
18:35
-
18:27
-
18:07
-
18:01
-
17:47
-
17:32
-
17:22
-
17:03
-
16:49
-
16:27
-
16:16
-
16:05