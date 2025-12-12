Аманда Сайфред сыграет в новом комедийном сериале от авторов «Однажды в сказке»
По данным Variety, известная актриса Аманда Сайфред сыграет в новом сериале от создателей «Однажды в сказке». Над проектом сейчас трудятся в Amazon.
В синопсисе часовой драмеди говорится, что в ней рассказывается история Джоуи Перроне, чья вторая годовщина свадьбы прошла не совсем так, как планировалось. Она ждала серьги, но вместо этого муж преподнёс ей другую ситуацию. Неожиданно оказавшись не в центре этих планов, она клянётся отомстить.
Адам Хоровиц и Эдвард Китсис остаются сценаристами и исполнительными продюсерами, а Билл Лоуренс также продолжает исполнять обязанности исполнительного продюсера.
