Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аманда Сайфред сыграет в новом комедийном сериале от авторов «Однажды в сказке»

Аманда Сайфред сыграет в новом комедийном сериале от авторов «Однажды в сказке»
Комментарии

По данным Variety, известная актриса Аманда Сайфред сыграет в новом сериале от создателей «Однажды в сказке». Над проектом сейчас трудятся в Amazon.

В синопсисе часовой драмеди говорится, что в ней рассказывается история Джоуи Перроне, чья вторая годовщина свадьбы прошла не совсем так, как планировалось. Она ждала серьги, но вместо этого муж преподнёс ей другую ситуацию. Неожиданно оказавшись не в центре этих планов, она клянётся отомстить.

Адам Хоровиц и Эдвард Китсис остаются сценаристами и исполнительными продюсерами, а Билл Лоуренс также продолжает исполнять обязанности исполнительного продюсера.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android