Появились первые кадры второго сезона сериала «Третий лишний». На них можно увидеть прекрасно всеми знакомого мишку Теда и других героев, которым Тед явно не даёт покоя.

Первые кадры нового сезона сериала «Третий лишний»

Фото: Sky TV

Мини-сериал «Третий лишний — приквел комедии «Третий лишний» с Марком Уолбергом. Действие шоу разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед живёт дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.

Премьера первого сезона состоялась в сервисе Peacock. Второй стартует там же уже 5 марта 2026 года. Первый сезон закончили снимать 23 ноября 2022 года, а выпустили его лишь 11 января 2024-го.