StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Чемп.Play Новости

Появились первые кадры второго сезона сериала «Третий лишний»

Появились первые кадры второго сезона сериала «Третий лишний»
Появились первые кадры второго сезона сериала «Третий лишний». На них можно увидеть прекрасно всеми знакомого мишку Теда и других героев, которым Тед явно не даёт покоя.

Фото: Sky TV

Фото: Sky TV

Фото: Sky TV

Мини-сериал «Третий лишний — приквел комедии «Третий лишний» с Марком Уолбергом. Действие шоу разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед живёт дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.

Премьера первого сезона состоялась в сервисе Peacock. Второй стартует там же уже 5 марта 2026 года. Первый сезон закончили снимать 23 ноября 2022 года, а выпустили его лишь 11 января 2024-го.

