На Netflix вышел фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника» — с официальной озвучкой
Сегодня на Netflix вышел фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника». Картину уже можно посмотреть с субтитрами на русском языке и даже с дубляжом, но в России сервис не работает.
Триквел знаменитой детективной серии рассказывает о новом неразрешимом деле в карьере детектива Бенуа Бланка. В этот раз в преступлении как-то замешана местная церковь.
Главную роль вновь воплотил Дэниел Крейг («Не время умирать»). В фильме также сыграли Томас Хейден Чёрч, Джереми Реннер, Джош Бролин, Кейли Спейни, Эндрю Скотт и Мила Кунис. До релиза на Netflix ленту показывали в ограниченном зарубежном прокате США. Появится ли фильм в широком прокате, пока неизвестно.
