Появился новый тизер-трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»

Illumination и Nintendo показали новый тизер-трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Это сиквел очень успешного мультфильма «Братья Супер Марио в кино».

Тизер-трейлер мультфильма

Видео доступно на YouTube-канале Illumination. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сиквел «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях водопроводчиков. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Лента получила подзаголовок Galaxy в честь знаменитой видеоигровой дилогии про Супер Марио.

Премьера анимационной картины состоится 3 апреля 2026 года. К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт («Стражи галактики»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»). Розалину озвучит Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а Боузера-младшего — Бенни Сэфди («Оппенгеймер»).