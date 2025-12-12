Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый тизер-трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»

Появился новый тизер-трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино»
Комментарии

Illumination и Nintendo показали новый тизер-трейлер мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино». Это сиквел очень успешного мультфильма «Братья Супер Марио в кино».

Тизер-трейлер мультфильма

Видео доступно на YouTube-канале Illumination. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сиквел «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях водопроводчиков. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство. Лента получила подзаголовок Galaxy в честь знаменитой видеоигровой дилогии про Супер Марио.

Премьера анимационной картины состоится 3 апреля 2026 года. К озвучке персонажей вернулись Крис Пратт («Стражи галактики»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Аня Тейлор-Джой («Фуриоса: Хроники Безумного Макса»). Розалину озвучит Бри Ларсон («Капитан Марвел»), а Боузера-младшего — Бенни Сэфди («Оппенгеймер»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android