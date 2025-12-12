Скидки
Появился дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «Дети перемен»
Онлайн-кинотеатр START выпустил первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Дети перемен», в котором показали главных героев и различные события, с которыми они сталкиваются.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

В продолжении Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В это время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Пётр жаждет отомстить матери. События вновь развернутся в 1990-х.

К главным ролям вернулись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилёв, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов. В продолжение войдёт восемь эпизодов — как и в первом сезоне.

