Дэвид Коренсвет сыграл Супермена в фильме «Супергёрл»
Милли Олкок, которая стала Супергёрл в обновлённой киновселенной DC, рассказала, что Дэвид Коренсвет сыграл Супермена в фильме про героиню.
Возможно, некоторые и так догадывались, что без Человека из стали не обойдётся, но до сих пор неизвестно, насколько большая и важная у него роль будет в сюжете. Скорее всего, не такая значительная, как может показаться на первый взгляд.
Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Космо и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести».
Премьера супергеройского блокбастера состоится 26 июня 2026 года.
