Второй сезон аниме по Devil May Cry выйдет 12 мая 2026 года

Второй сезон аниме по Devil May Cry выйдет 12 мая 2026 года
Netflix объявил, что второй сезон аниме по Devil May Cry выйдет 12 мая 2026 года. Ждать фанатам осталось не так уж и долго!

Премьера первого сезона шоу состоялась 3 апреля. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров. Во втором сезоне ему придётся противостоять своему брату Вергилию.

Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.

