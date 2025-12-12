Скидки
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
19:00 Мск
Главная Чемп.Play Новости

«Не расплакаться из-за NiKo просто нельзя»: Райз — о вылете Falcons с Budapest Major 2025

«Не расплакаться из-за NiKo просто нельзя»: Райз — о вылете Falcons с Budapest Major 2025
Комментарии

12 декабря, Будапешт — На StarLadder Budapest Major 2025 разразилась одна из самых эмоциональных сцен плей-офф: Team Falcons покинули турнир, уступив Team Spirit 0:2 в четвертьфинале. Блогер Евгений Райз откровенно признался, что поражение особенно больно из-за Николы NiKo Ковача, который вновь остановился в шаге от мечты о мэйджоре:

Это жизнь. Даже если вы болеете за Spirit, не расплакаться из-за NiKo просто нельзя. Мне очень грустно за него.

Райз также выразил сожаление о HuNter-, не сумевшем пройти брата, и поддержал m0NESY и kyousuke — по его словам, у молодых талантов ещё всё впереди.

Falcons завершают мэйджор на 5–8-м месте и забирают $ 45 тыс. призовых. Турнир в Будапеште продолжается до 14 декабря: сильнейшие команды мира сражаются за престижный титул и $ 500 тыс.

