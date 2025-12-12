Скидки
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
В Госдуме допустили блокировку многих сервисов Google

Член комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что в России могут заблокировать многие сервисы Google, чтобы сохранить государственность и экономику.

По словам Свинцова, в первую очередь блокировка можно произойти из-за того, что все персональные данные компания хранит за пределами России.

Я считаю, что действительно многие сервисы Google, а может быть, даже и все, могут попасть под ограничения. Связано это с тем, что Google по-прежнему хранит все персональные данные на территории за пределами Российской Федерации — Европа, может быть, Соединённые Штаты. Поэтому, конечно, для нашей страны это серьёзная угроза.

Саму тенденцию Свинцов назвал «мягким выдавливанием всего американского». Поддержать подобное депутат рад.

