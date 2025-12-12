Скидки
Сериал Из многих, 7-я серия: где смотреть, сюжет

Вышла седьмая серия сериала «Из многих» от создателя «Во все тяжкие»
12 декабря состоялся релиз седьмого эпизода сериала «Из многих» (Pluribus) от создателя «Во все тяжкие». Фантастическое шоу продолжает выходить в онлайн-кинотеатре Apple TV с русскими субтитрами. Следующий эпизод выйдет 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу рассказывает историю самого несчастного человека на Земле, которому поручают спасти мир от счастья. В седьмой серии Манусос начинает опасный путь на машине к Кэрол. Вернувшись домой из Лас-Вегаса, главная героиня начинает использовать всё новые способы, чтобы вернуть мир, каким он был раньше.

Главные роли в проекте всё так же исполняют Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Каролина Выдра («Доктор Хаус»). Создателем шоу выступает Винс Гиллиган, автор «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». До финала сезона осталось всего два эпизода.

