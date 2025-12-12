Clair Obscur: Expedition 33 поставила рекорд по наградам на The Game Awards

12 декабря в Лос-Анджелесе прошла The Game Awards 2025 — игровая премия по награждению лучших игр уходящего года. Триумфатором шоу стала Clair Obscur: Expedition 33 — французский экшен от студии Sandfall сумел обойти своих конкурентов во многих номинациях.

Более того, «Экспедиция 33» установила новый рекорд по количеству наград на TGA. Игра выиграла сразу в девяти номинациях , обойдя прошлого рекордсмена The Last of Us Part 2 сразу на две статуэтки.

Награды Clair Obscur: Expedition 33 на The Game Awards 2025

Игра года

Лучшее повествование

Лучшая режиссура

Лучшая RPG

Лучшее художественное исполнение

Лучший саундтрек

Лучшая актёрская игра (Дженнифер Инглиш — Маэль)

Лучшая дебютная инди-игра

Лучшая инди-игра.

Ближайшим крупным видеоигровым ивентом станет Summer Game Fest. Летняя игровая выставка пройдёт в середине июня в Лос-Анджелесе.