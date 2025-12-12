Clair Obscur: Expedition 33 поставила рекорд по наградам на The Game Awards
12 декабря в Лос-Анджелесе прошла The Game Awards 2025 — игровая премия по награждению лучших игр уходящего года. Триумфатором шоу стала Clair Obscur: Expedition 33 — французский экшен от студии Sandfall сумел обойти своих конкурентов во многих номинациях.
Более того, «Экспедиция 33» установила новый рекорд по количеству наград на TGA. Игра выиграла сразу в девяти номинациях, обойдя прошлого рекордсмена The Last of Us Part 2 сразу на две статуэтки.
Награды Clair Obscur: Expedition 33 на The Game Awards 2025
- Игра года
- Лучшее повествование
- Лучшая режиссура
- Лучшая RPG
- Лучшее художественное исполнение
- Лучший саундтрек
- Лучшая актёрская игра (Дженнифер Инглиш — Маэль)
- Лучшая дебютная инди-игра
- Лучшая инди-игра.
Ближайшим крупным видеоигровым ивентом станет Summer Game Fest. Летняя игровая выставка пройдёт в середине июня в Лос-Анджелесе.
Материалы по теме
Комментарии