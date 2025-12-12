Скидки
Новости

Clair Obscur: Expedition 33 поставила рекорд по наградам на The Game Awards

Комментарии

12 декабря в Лос-Анджелесе прошла The Game Awards 2025 — игровая премия по награждению лучших игр уходящего года. Триумфатором шоу стала Clair Obscur: Expedition 33 — французский экшен от студии Sandfall сумел обойти своих конкурентов во многих номинациях.

Более того, «Экспедиция 33» установила новый рекорд по количеству наград на TGA. Игра выиграла сразу в девяти номинациях, обойдя прошлого рекордсмена The Last of Us Part 2 сразу на две статуэтки.

Награды Clair Obscur: Expedition 33 на The Game Awards 2025

  • Игра года
  • Лучшее повествование
  • Лучшая режиссура
  • Лучшая RPG
  • Лучшее художественное исполнение
  • Лучший саундтрек
  • Лучшая актёрская игра (Дженнифер Инглиш — Маэль)
  • Лучшая дебютная инди-игра
  • Лучшая инди-игра.

Ближайшим крупным видеоигровым ивентом станет Summer Game Fest. Летняя игровая выставка пройдёт в середине июня в Лос-Анджелесе.

Победители The Game Awards 2025
Комментарии
