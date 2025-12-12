Увел Болл вновь снимет фильм по Alone in the Dark
Режиссёр Уве Болл заново выпустит экранизацию видеоигры Alone in the Dark, только в этот раз он выступит постановщиком картины по тайтлу 2024 года и будет следовать сюжетно именно за ней.
В 2005 году Болл экранизировал Alone in the Dark с Кристианом Слэйтером и Тарой Рид в главных ролях. Несмотря на то что ленту раскритиковали, она стал своего рода культовой и знаковой для экранизаций видеоигр.
Франшиза, вдохновлённая Г.Ф. Лавкрафтом, рассказывает о частном детективе Эдварде Карнби, который борется с нежитью. По мотивам франшизы было выпущено семь игр, которые разошлись миллионными тиражами по всему миру.
