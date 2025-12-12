Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Увел Болл вновь снимет фильм по Alone in the Dark

Увел Болл вновь снимет фильм по Alone in the Dark
Комментарии

Режиссёр Уве Болл заново выпустит экранизацию видеоигры Alone in the Dark, только в этот раз он выступит постановщиком картины по тайтлу 2024 года и будет следовать сюжетно именно за ней.

В 2005 году Болл экранизировал Alone in the Dark с Кристианом Слэйтером и Тарой Рид в главных ролях. Несмотря на то что ленту раскритиковали, она стал своего рода культовой и знаковой для экранизаций видеоигр.

Франшиза, вдохновлённая Г.Ф. Лавкрафтом, рассказывает о частном детективе Эдварде Карнби, который борется с нежитью. По мотивам франшизы было выпущено семь игр, которые разошлись миллионными тиражами по всему миру.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android