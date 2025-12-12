Скидки
Фильм Тома Круза в космосе отменили, актёр не стал договариваться с Трампом — СМИ

Летом 2022 года издание Deadline поделилось ближайшими планами Тома Круза. Звезда Голливуда в том числе планировал сняться в новом фильме прямо в космосе — у него уже была задумка для подобной ленты, а режиссёром должен был выступить Даг Лайман, с которым актёр уже работал над «Гранью будущего».

Спустя три года 63-летний Круз всё же отказался от этой затеи. Как сообщает издание Page Six, для подобных съёмок ему пришлось бы лично договариваться с администрацией президента США и с Дональдом Трампом, хотя артист всячески избегает взаимодействия с политиками. Судя по всему, актёр решил не нарушать собственные принципы и сфокусироваться на работе над другими лентами.

Ближайшим фильмом с Томом Крузом станет безымянная драма от Алехандро Гонсалеса Иньярриту, режиссёра «Выжившего». Лента расскажет о самом могущественном человеке в мире, который пытается доказать, что он спаситель человечества, прежде чем развязанная им катастрофа уничтожит всё живое вокруг.

