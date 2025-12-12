Скидки
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
У второго сезона «Кибердеревни» появился новый голографический постер
«Кинопоиск» опубликовал новый голографический постер второго сезона сериала «Кибердеревня». На нём можно увидеть Николая и Робогозина, а также других героев.

Фото: «Кинопоиск»

Продолжение рассказывает о новых приключениях робота и марсианского фермера. В этот раз они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы.

Главные роли в «Кибердеревне» исполнили Сергей Чихачёв («Любовь. Смерть. Роботы») и Григорий Скряпкин («Мамочки»). Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») вновь озвучил робота Робогозина. Предпоследняя серия нового сезона выйдет 13 декабря, а последний эпизод выпустят 20-го числа.

