StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
19:00 Мск
Сериал Великий и могучий (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода комедийного сериала «Великий и могучий»
Комментарии

Уже 15 декабря состоится премьера сериала «Великий и могучий». Шоу расскажет историю провинциального криминального «решалы», который неожиданно влюбляется в девушку после ДТП. Однако на пути к счастью стоит грозная мама Лизы, мэр города. Чтобы получить её благословение, герой должен перестать сквернословить и научиться правильно говорить на «великом и могучем русском языке». Так он становится учеником лучшего педагога в городе – педантичной Нины Владимировны.

В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 25 декабря.

Расписание выхода сериала «Великий и могучий»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 декабря
2-я серия15 декабря
3-я серия16 декабря
4-я серия17 декабря
5-я серия18 декабря
6-я серия22 декабря
7-я серия23 декабря
8-я серия24 декабря
9-я серия25 декабря
