Расписание выхода комедийного сериала «Великий и могучий»

Уже 15 декабря состоится премьера сериала «Великий и могучий». Шоу расскажет историю провинциального криминального «решалы», который неожиданно влюбляется в девушку после ДТП. Однако на пути к счастью стоит грозная мама Лизы, мэр города. Чтобы получить её благословение, герой должен перестать сквернословить и научиться правильно говорить на «великом и могучем русском языке». Так он становится учеником лучшего педагога в городе – педантичной Нины Владимировны.

В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 25 декабря.

Расписание выхода сериала «Великий и могучий»