Расписание выхода комедийного сериала «Великий и могучий»
Уже 15 декабря состоится премьера сериала «Великий и могучий». Шоу расскажет историю провинциального криминального «решалы», который неожиданно влюбляется в девушку после ДТП. Однако на пути к счастью стоит грозная мама Лизы, мэр города. Чтобы получить её благословение, герой должен перестать сквернословить и научиться правильно говорить на «великом и могучем русском языке». Так он становится учеником лучшего педагога в городе – педантичной Нины Владимировны.
В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 25 декабря.
Расписание выхода сериала «Великий и могучий»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 декабря
|2-я серия
|15 декабря
|3-я серия
|16 декабря
|4-я серия
|17 декабря
|5-я серия
|18 декабря
|6-я серия
|22 декабря
|7-я серия
|23 декабря
|8-я серия
|24 декабря
|9-я серия
|25 декабря
Материалы по теме
Комментарии