Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Очень странных дел» раскрыли детали второй половины 5-го сезона

Авторы «Очень странных дел» раскрыли детали второй половины 5-го сезона
Комментарии

Создатель сериала «Очень странные дела» Росс Даффер опубликовал новый пост в соцсетях, посвящённый пятому сезону шоу. Автор фантастического проекта заявил, что он вместе со своим братом Мэттом закончили производство второй половины сезона.

Шоураннер также поделился деталями грядущих трёх эпизодов. Так, пятую серию поставил Фрэнк Дарабонт, режиссёр «Побега из Шоушенка», шестая серия впечатлит зрителей актёрскими перевоплощениями, а седьмой эпизод окажется самым эмоциональным вместе с большим финальным эпизодом.

Эпизод пять — Фрэнк Дарабонт вернулся, но в этом эпизоде ​​он демонстрирует совершенно другие способности, чем в третьей серии. Он гораздо мрачнее и страшнее. Эпизод шесть — режиссёр Шон Леви. Это самый масштабный из трёх эпизодов, и актёрская игра заставляет нас плакать каждый раз, когда мы его смотрим. Эпизод семь — если не считать финал, это самая эмоциональная серия сезона.

Пятый сезон «Очень странных дел» завершит историю фантастического шоу о городке Хоукинс в штате Индиана. Вторая половина шоу выйдет ночью 26 декабря, а финал состоится в ночь на 1 января.

Материалы по теме
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Как начался пятый сезон «Очень странных дел»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android