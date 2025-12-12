Magisk может покинуть состав Astralis по CS 2

В составе Astralis по CS 2 возможны серьёзные перестановки. По данным HLTV, датский рифлер Эмиль Magisk Рейф близок к уходу из клуба. Источники не раскрывают причин, по которым стороны решили не продолжать сотрудничество.

Сообщается также, что Мартин stavn Люнд, находящийся в запасе, не вернётся в активный ростер.

По информации HLTV, перемены могут коснуться не только Magisk: команду потенциально может покинуть и звёздный снайпер dev1ce, который, как утверждается, ведёт переговоры с 100 Thieves.

Magisk присоединился к Astralis осенью 2025 года, однако за это время коллектив не сумел пробиться в число призёров на крупных турнирах. На текущем StarLadder Budapest Major 2025 датчане завершили выступление на 17–19-м месте.