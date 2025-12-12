В Epic Games Store раздают игру Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру»

12 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз в цифровом магазине раздают ролевой экшен Hogwarts Legacy. Забрать игру можно в течение недели, до 18 декабря.

Раздача Hogwarts Legacy в Epic Games Store продлится до 18 декабря 19:00 мск. Забрать игру можно во всех регионах, кроме России и Беларуси.

Hogwarts Legacy — сюжетная RPG в открытом мире, разработанная студией Avalanche Software. Действие игры разворачивается в XIX веке в мире «Гарри Поттера». Игроки берут на себя роль студента Хогвартса, обладающего ключом к древнему секрету, угрожающему магическому миру. В процессе прохождения необходимо осваивать заклинания, варить зелья, приручать магических существ, формировать союзы и противостоять тёмным магам.