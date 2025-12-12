Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Документальный фильм «Брат навсегда» о дилогии Балабанова вышел в онлайне

Документальный фильм «Брат навсегда» о дилогии Балабанова вышел в онлайне
Комментарии

12 декабря состоялась цифровая премьера документального фильма «Брат навсегда». Лента уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах «КИОН», «Иви», Okko, PREMIER, Wink и Start.

Лента рассказывает о создании знаменитой дилогии «Брат» Алексея Балабанова. В картине показывают закулисье съёмок обеих частей. Премьера состоялась в сентябре на фестивале «Новый сезон», а в конце октября «Брат навсегда» вышел в кинотеатрах.

Съёмки документальной ленты проводились в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Нью-Йорке и Чикаго. В фильме покажут архивные кадры с актёром Сергеем Бодровым и представят комментарии других артистов, задействованных в лентах.

Материалы по теме
Увел Болл вновь снимет фильм по Alone in the Dark
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android