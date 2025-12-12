«Война миров» от Тимура Бекмамбетова — худший фильм 2025 года по версии критиков
Агрегатор Metacritic опубликовал топ-15 самых низкооценённых фильмов 2025 года. В список вошли картины, вышедшие в с 1 января по 31 декабря и получившие не менее четырёх обзоров от критиков.
Лидером топа стала новая экранизация «Войны миров» Герберта Уэллса в формате «скринлайф», на втором месте расположился комедийный боевик «Убойная суббота», а закрыл тройку вестерн «Стрелки».
В топ-15 также вошли «Электрический штат» от братьев Руссо, хоррор «Пять ночей с Фредди 2» и «Смурфики в кино».
Худшие фильмы 2025 года
- «Война миров».
- «Убойная суббота».
- «Стрелки».
- «Аларум».
- «Шпионская свадьба».
- «Пять ночей с Фредди 2».
- «Лига теней».
- «Незнакомцы. Глава 2».
- «Последнее завтра».
- «Электрический штат».
- «Джульетта и Ромео».
- «Смурфики в кино».
- «Моди: Три дня на крыльях безумия».
- «Сожалею о тебе».
- «Киллер в отставке».
