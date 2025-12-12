«Война миров» от Тимура Бекмамбетова — худший фильм 2025 года по версии критиков

Агрегатор Metacritic опубликовал топ-15 самых низкооценённых фильмов 2025 года. В список вошли картины, вышедшие в с 1 января по 31 декабря и получившие не менее четырёх обзоров от критиков.

Лидером топа стала новая экранизация «Войны миров» Герберта Уэллса в формате «скринлайф», на втором месте расположился комедийный боевик «Убойная суббота», а закрыл тройку вестерн «Стрелки».

В топ-15 также вошли «Электрический штат» от братьев Руссо, хоррор «Пять ночей с Фредди 2» и «Смурфики в кино».

Худшие фильмы 2025 года