«Война миров» от Тимура Бекмамбетова — худший фильм 2025 года по версии критиков

«Война миров» от Тимура Бекмамбетова — худший фильм 2025 года по версии критиков
Комментарии

Агрегатор Metacritic опубликовал топ-15 самых низкооценённых фильмов 2025 года. В список вошли картины, вышедшие в с 1 января по 31 декабря и получившие не менее четырёх обзоров от критиков.

Лидером топа стала новая экранизация «Войны миров» Герберта Уэллса в формате «скринлайф», на втором месте расположился комедийный боевик «Убойная суббота», а закрыл тройку вестерн «Стрелки».

В топ-15 также вошли «Электрический штат» от братьев Руссо, хоррор «Пять ночей с Фредди 2» и «Смурфики в кино».

Худшие фильмы 2025 года

  1. «Война миров».
  2. «Убойная суббота».
  3. «Стрелки».
  4. «Аларум».
  5. «Шпионская свадьба».
  6. «Пять ночей с Фредди 2».
  7. «Лига теней».
  8. «Незнакомцы. Глава 2».
  9. «Последнее завтра».
  10. «Электрический штат».
  11. «Джульетта и Ромео».
  12. «Смурфики в кино».
  13. «Моди: Три дня на крыльях безумия».
  14. «Сожалею о тебе».
  15. «Киллер в отставке».
