Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Эйфория», «Фонари», «Рыцарь Семи королевств». HBO показала свои сериалы в 2026 году

«Эйфория», «Фонари», «Рыцарь Семи королевств». HBO показала свои сериалы в 2026 году
Комментарии

Онлайн-кинотеатр HBO показал свежий ролик, в котором представлены главные релизы на 2026 год. В трейлере показали первые кадры из третьего сезона «Эйфории», сериала «Фонари» по комиксам DC, третьего сезона «Дома дракона» и Half-Man от создателя «Оленёнка».

Ещё засветились такие проекты, как второй сезон картины «Больница Питт», «Рыцарь Семи королевств», Rooster, «Война», «Стюарт не смог спасти вселенную» (спин-офф «Теории большого взрыва»), второй сезон ленты «Дюна: Пророчество» и прочее.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

У большинства проектов всё ещё нет точной даты выхода, помимо премьеры в 2026 году, но создатели фильмов объявят конкретные даты позже.

Материалы по теме
Видео
Вышел русский тизер продолжения «Клиники» с голосами из MTV
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android