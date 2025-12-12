«Эйфория», «Фонари», «Рыцарь Семи королевств». HBO показала свои сериалы в 2026 году

Онлайн-кинотеатр HBO показал свежий ролик, в котором представлены главные релизы на 2026 год. В трейлере показали первые кадры из третьего сезона «Эйфории», сериала «Фонари» по комиксам DC, третьего сезона «Дома дракона» и Half-Man от создателя «Оленёнка».

Ещё засветились такие проекты, как второй сезон картины «Больница Питт», «Рыцарь Семи королевств», Rooster, «Война», «Стюарт не смог спасти вселенную» (спин-офф «Теории большого взрыва»), второй сезон ленты «Дюна: Пророчество» и прочее.

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

У большинства проектов всё ещё нет точной даты выхода, помимо премьеры в 2026 году, но создатели фильмов объявят конкретные даты позже.