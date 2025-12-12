Документальный сериал «Метод Тутберидзе» выйдет 15 декабря — трейлер

Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату выхода документального сериала «Метод Тутберидзе» — 15 декабря. Проект посвящён Этери Тутберидзе, одному из самых влиятельных тренеров в мировом фигурном катании, и её школе, воспитавшей не одно поколение чемпионов.

Видео доступно в VK-группе «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат «Онлайн-кинотеатр Okko».

Сериал предоставит зрителям доступ к закрытым тренировкам, процессу отработки сложнейших элементов и внутренней динамике взаимоотношений между тренером и спортсменами. Особое внимание уделено методике подготовки, дисциплине и человеческим историям за кулисами громких побед.

В проекте участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Пётр Гуменник, Евгений Семененко и другие фигуристы.