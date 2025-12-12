Начались съёмки исторического сериала «Дубровский. Русский Зорро»

Компания «Ген Продакшн» приступила к cъёмкам историко-приключенческого сериала «Дубровский. Русский Зорро». Проект создаётся для телеканала «ТВ-3» и онлайн-кинотеатра Premier.

Сюжет продолжает историю Владимира Дубровского после событий одноимённого романа А. С. Пушкина. Герой возвращается в Российскую империю под чужим именем, Дон Диего де ла Вега обнаруживает, что в родных местах царит произвол помещиков, а его имя используют разбойники. В Кистенёвке он вновь встречает Машу Троекурову и вступает в конфликт с семьёй Кирилы Петровича Троекурова, с которым у него остались неразрешённые счёты.

Режиссёром сериала стал Кирилл Кузин («Чёрный замок», «Сергий против нечисти»). Главную роль Владимира Дубровского исполняет Олег Гаас. В актёрский состав также вошли Марина Ворожищева, Сергей Городничий, Александр Семчев, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов, Павел Сборщиков и Дарья Коныжева.

Дата премьеры пока не сообщается.