Автор фильмов «Оно» всё ещё хочет выпустить шестичасовую версию дилогии

Режиссёр Энди Мускетти подтвердил намерение выпустить объединённую режиссёрскую версию двух фильмов «Оно» с неиспользованными и новыми сценами. По оценкам автора, такой фильм будет длиться примерно 6,5 часов.

Однако сейчас у Мускетти нет времени на такой проект из-за занятости в сериале «Добро пожаловать в Дерри», приквеле «Оно».

В 2019 году режиссёр рассказывал, что в расширенной версии могла бы появиться сцена, действие которой происходит в 17 веке и раскрывает древнюю историю Пеннивайза. Однако её исключили из финального монтажа из-за риска запутать зрителей. Также был вырезан эпизод с участием Матурин — космической черепахи из вселенной Стивена Кинга.

Первый сезон сериала «Добро пожаловать в Дерри», действие которого разворачивается в 1962 году, завершится 15 декабря. Проект получил положительные отзывы, по ожиданиям, он будет продлён на второй сезон.

