«Хочется взять реванш». tN1R заряжен на победу в полуфинале с Team Vitality в CS 2

Игрок Team Spirit Андрей tN1R Татаринович рассказал о настрое перед полуфиналом StarLadder Budapest Major – 2025, где его команда вновь столкнётся с Team Vitality. По словам киберспортсмена, предстоящая встреча — шанс закрыть старые счета:

Не загадываю, как пройдёт матч. Какого-то предвкушения нет. Хочется взять реванш, так как в этом сезоне у нас было мало матчей с топовыми командами. Мы несколько раз уступили Team Falcons и проиграли Team Vitality в Гонконге. Надо чтобы мы зашли на сервер и играли, как мы умеем. Дальше уже как сложится.

Вечером 13 декабря Spirit выйдут на арену с Vitality в поединке за место в гранд-финале. Старт матча — в 19:00 мск. Победитель продолжит борьбу за титул, а проигравший завершит выступление на третьей–четвёртой строчках и заработает $ 80 тыс.

Budapest Major проходит с 24 ноября по 14 декабря, команды со всего мира разыгрывают $ 1,25 млн. Чемпион турнира увезёт домой внушительные $ 500 тыс.