Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Глава Disney выступил против слияния Netflix и Warner Bros.

Глава Disney выступил против слияния Netflix и Warner Bros.
Комментарии

Генеральный директор Disney Боб Айгер считает, что антимонопольным органам следует пристально изучить готовящуюся сделку по слиянию Netflix и Warner Bros. Discovery. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

По мнению главы «Мышиного дома», ключевым фактором проверки должно стать потенциальное влияние укрупнения рынка на конечного потребителя. Айгер опасается, что одна компания может получить чрезмерное преимущество, что в итоге приведёт к негативным последствиям в ценообразовании подписок.

На месте регулирующих органов обратил бы внимание на несколько моментов. В первую очередь посмотрел бы, какое влияние сделка окажет на потребителя. Не получит ли одна компания преимущество, которое в плане цены окажет негативное влияние на пользователей.

Топ-менеджер также подчеркнул важность оценки рисков для творческого сообщества и экосистемы кинопроката. Он напомнил, что кинотеатры оперируют с относительно небольшой маржой, для выживания им необходим не только объём контента, но и тесное взаимодействие с киностудиями для успешной монетизации фильмов.

Ранее стало известно, что в борьбу за активы Warner Bros. Discovery вступила корпорация Paramount Skydance. Объединённая компания объявила о готовности к враждебному поглощению WBD, предложив акционерам более выгодные условия, чем Netflix, в попытке перехватить инициативу в переделе медиарынка.

Материалы по теме
На Netflix вышел фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника» — с официальной озвучкой
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android