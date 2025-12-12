Ztr покинул состав GamerLegion по Counter-Strike 2
Киберспортивная организация GamerLegion объявила о выводе капитана состава по CS 2 Эрика ztr Густафссона в запас. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.
Ztr выступал за GamerLegion более года — он присоединился к команде в июле 2024-го. За это время швед помог ростеру выйти в плей-офф ряда крупных международных турниров и дважды пробиться на мэйджор.
Кто заменит Густафссона в стартовой пятёрке, пока не раскрывается. Ранее коллектив также лишился тренера — команду покинул Эшли ashhh Батье.
Актуальный состав GamerLegion:
- Себастьян Tauson Линделеф (Дания);
- Олдрих PR Нови (Чехия);
- Фредрик REZ Стернер (Шведция);
- Милан hypex Половец (Польша).
