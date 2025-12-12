Ztr покинул состав GamerLegion по Counter-Strike 2

Киберспортивная организация GamerLegion объявила о выводе капитана состава по CS 2 Эрика ztr Густафссона в запас. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

Ztr выступал за GamerLegion более года — он присоединился к команде в июле 2024-го. За это время швед помог ростеру выйти в плей-офф ряда крупных международных турниров и дважды пробиться на мэйджор.

Кто заменит Густафссона в стартовой пятёрке, пока не раскрывается. Ранее коллектив также лишился тренера — команду покинул Эшли ashhh Батье.

Актуальный состав GamerLegion:

Себастьян Tauson Линделеф (Дания);

Олдрих PR Нови (Чехия);

Фредрик REZ Стернер (Шведция);

Милан hypex Половец (Польша).