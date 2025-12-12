Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ztr покинул состав GamerLegion по Counter-Strike 2

Ztr покинул состав GamerLegion по Counter-Strike 2
Комментарии

Киберспортивная организация GamerLegion объявила о выводе капитана состава по CS 2 Эрика ztr Густафссона в запас. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

Ztr выступал за GamerLegion более года — он присоединился к команде в июле 2024-го. За это время швед помог ростеру выйти в плей-офф ряда крупных международных турниров и дважды пробиться на мэйджор.

Кто заменит Густафссона в стартовой пятёрке, пока не раскрывается. Ранее коллектив также лишился тренера — команду покинул Эшли ashhh Батье.

Актуальный состав GamerLegion:

  • Себастьян Tauson Линделеф (Дания);
  • Олдрих PR Нови (Чехия);
  • Фредрик REZ Стернер (Шведция);
  • Милан hypex Половец (Польша).
PARIVISION прошла дальше на мэйджоре по CS 2, оформив камбэк с 3:9
PARIVISION прошла дальше на мэйджоре по CS 2, оформив камбэк с 3:9 против GamerLegion
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android