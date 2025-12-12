Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Томске пройдёт пикет против блокировки Roblox в России

В Томске пройдёт пикет против блокировки Roblox в России
Комментарии

В это воскресенье, 14 декабря, в Томске состоится публичная акция протеста против блокировки Roblox в России. Об этом сообщает «РИА Томск» со ссылкой на комитет общественной безопасности мэрии города.

Изначально активисты подали уведомления о проведении пикета на нескольких центральных площадках города. Однако администрация отклонила запросы, сославшись на то, что указанные места уже заняты другими мероприятиями. В качестве альтернативы власти предложили перенести собрание в сквер на улице Высоцкого.

Указанная локация имеет статус «гайд-парка» — специально отведённого места для выражения общественного мнения. Согласно местному законодательству, проведение акций численностью до 150 человек на этой территории не требует дополнительного согласования. Мероприятие запланировано с 13:00 до 14:00.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории РФ в начале декабря. Регулятор объяснил решение наличием на платформе большого количества неподобающего контента.

Материалы по теме
Мизулина рассказала, что дети хотят уехать из России из-за блокировки Roblox
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android