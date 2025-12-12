В Томске пройдёт пикет против блокировки Roblox в России

В это воскресенье, 14 декабря, в Томске состоится публичная акция протеста против блокировки Roblox в России. Об этом сообщает «РИА Томск» со ссылкой на комитет общественной безопасности мэрии города.

Изначально активисты подали уведомления о проведении пикета на нескольких центральных площадках города. Однако администрация отклонила запросы, сославшись на то, что указанные места уже заняты другими мероприятиями. В качестве альтернативы власти предложили перенести собрание в сквер на улице Высоцкого.

Указанная локация имеет статус «гайд-парка» — специально отведённого места для выражения общественного мнения. Согласно местному законодательству, проведение акций численностью до 150 человек на этой территории не требует дополнительного согласования. Мероприятие запланировано с 13:00 до 14:00.

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox на территории РФ в начале декабря. Регулятор объяснил решение наличием на платформе большого количества неподобающего контента.