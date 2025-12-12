Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер «Скотного двора» Энди Сёркиса — премьера 1 мая 2026 года

Вышел трейлер «Скотного двора» Энди Сёркиса — премьера 1 мая 2026 года
Комментарии

Кинокомпании Aniventure и The Imaginarium представили первый трейлер анимационной ленты «Скотный двор» (Animal Farm). Режиссёром выступил Энди Сёркис, известный по работе над фильмами «Маугли» и «Веном 2». Премьера состоится 1 мая 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Angel. Права на видео принадлежат Angel.

В основе сюжета лежит одноимённая сатирическая повесть-притча Джорджа Оруэлла. Экранизация выполнена с применением технологии захвата движений, за визуальную часть отвечала студия Cinesite.

Ключевых персонажей озвучили известные голливудские актеры. Роль свиньи Наполеона досталась Сету Рогену. Также в проекте задействованы Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Киран Калкин, Гейтен Матараццо и сам Энди Сёркис.

Производство картины затянулось на долгие годы. Энди Серкис планировал экранизацию «Скотного двора» ещё с 2012 года, и права на проект неоднократно переходили от одной студии к другой (ранее фильмом интересовался Netflix). Сценарий написал Николас Столлер («Маппеты»).

Материалы по теме
Авторы «Очень странных дел» раскрыли детали второй половины 5-го сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android