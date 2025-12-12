Скидки
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» — фильм выйдет 20 марта

Издание Empire раскрыло детали роли Барри Кеогана в полнометражном фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек» (Peaky Blinders: The Immortal Man). В предстоящей ленте звезда «Солтберна» сыграл лидера нового поколения банды «Острые козырьки».

Фото: Empire/Netflix

К главной роли в проекте вернулся новоиспечённый лауреат «Оскара» Киллиан Мёрфи. Компанию ему и Кеогану составили Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Рот («Омерзительная восьмерка»), Стивен Грэм и Нед Деннехи. Режиссером ленты выступил Том Харпер, снимавший эпизоды первого сезона оригинального проекта.

Сценарий написал создатель франшизы Стивен Найт. Действие картины развернётся в период Второй мировой войны, продолжая историю семьи Шелби после финала шестого сезона сериала, который вышел в 2022 году. Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» выходит 20 марта 2026 года.

Фото
Киллиан Мёрфи — на первом кадре фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек»
