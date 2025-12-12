Скидки
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
В России замедляют «Телеграм» — скорость загрузки на минимуме

Российские пользователи начали сообщать о нестабильной работе мессенджера «Телеграм». Жалобы на проблемы с загрузкой контента поступают на протяжении последней недели.

Основная проблема касается скорости загрузки медиафайлов: видео, «кружочков», голосовых заметок и изображений. Согласно любительским замерам, при использовании российских IP-адресов скорость передачи данных падает до 128-200 Кб/с.

Сообщения о неполадках поступают преимущественно из Санкт-Петербурга, Воронежа и некоторых районов Москвы. Проблема затрагивает как мобильный интернет, так и проводные сети. При этом значительная часть аудитории отмечает, что у них мессенджер продолжает работать в штатном режиме.

Официальных заявлений от Роскомнадзора или команды Павла Дурова на данный момент не поступало.

