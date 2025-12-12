FaZe Clan уверенно разобралась с MOUZ и вышла в полуфинал мэйджора по CS 2

FaZe Clan оформила сухую победу над MOUZ в четвертьфинале StarLadder Budapest Major – 2025 по CS 2. Коллектив Финна karrigan Андерсена закрыл серию со счётом 2:0 — 13-11 на Nuke и 13-2 на Inferno, обеспечив себе место в полуфинале турнира.

Для MOUZ на этом мэйджоре путь завершён: состав Людвига Brollan Бролина остановился на пятом–восьмом местах и забрал с собой $ 45 тыс. призовых.

Соревновательный день продолжится матчем Natus Vincere с FURIA Esports, который стартует 12 декабря в 22:00 мск.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. Участники борются за призовой фонд в $ 1,25 млн.