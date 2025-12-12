Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FaZe Clan уверенно разобралась с MOUZ и вышла в полуфинал мэйджора по CS 2

FaZe Clan уверенно разобралась с MOUZ и вышла в полуфинал мэйджора по CS 2
Комментарии

FaZe Clan оформила сухую победу над MOUZ в четвертьфинале StarLadder Budapest Major – 2025 по CS 2. Коллектив Финна karrigan Андерсена закрыл серию со счётом 2:0 — 13-11 на Nuke и 13-2 на Inferno, обеспечив себе место в полуфинале турнира.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . 1/4 финала
12 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
MOUZ
Окончен
0 : 2
FaZe Clan

Для MOUZ на этом мэйджоре путь завершён: состав Людвига Brollan Бролина остановился на пятом–восьмом местах и забрал с собой $ 45 тыс. призовых.

Соревновательный день продолжится матчем Natus Vincere с FURIA Esports, который стартует 12 декабря в 22:00 мск.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. Участники борются за призовой фонд в $ 1,25 млн.

MOUZ победила Team Falcons и вышла в плей-офф
MOUZ победила Team Falcons и вышла в плей-офф Budapest Major — 2025 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android