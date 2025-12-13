«Будем готовиться к полуфиналу с Vitality»: Sh1ro — после выхода в топ-4 мэйджора по CS 2

Снайпер Team Spirit Дмитрий sh1ro Соколов поделился эмоциями после уверенного прохода в полуфинал StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. Команда всухую обыграла Team Falcons и прервала затянувшуюся серию поражений, вновь включившись в борьбу за трофей:

Привет, ребята. Сегодня обыграли Falcons и прервали наш длительный лузстрик. Очень рад, что мы выиграли. Нет особо эмоций. Есть радость, но не очень сильно устали. Будем готовиться дальше к Vitality. Постараемся обыграть её.

По словам снайпера, команда выглядела цельно и сконцентрированно:

По матчу с Falcons могу сказать, что хорошо играли как команда. Все выложились на полную. Всё работало как часы. Спасибо всем, кто нас поддерживает и болеет.

В полуфинале Team Spirit сыграет с Team Vitality, начало встречи — в 19:00 мск 13 декабря.

Ранее ТN1R отмечал, что «хочется взять реванш у Team Vitality».

Плей-офф StarLadder Budapest Major 2025 проходит в Венгрии с 11 по 14 декабря, победитель турнира получит $ 500 тыс.