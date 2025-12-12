Скидки
StarLadder Budapest Major. День 14. Четвертьфиналы
«Мне нужно стать лучше». Zonic разобрал провал Falcons на мэйджоре по CS 2

Комментарии

Тренер Team Falcons Дэнни zonic Соренсен подвёл итоги сезона после поражения от Team Spirit в четвертьфинале StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2. Специалист подробно объяснил, что именно помешало команде пройти дальше.

По словам тренера, проблемы начались в ключевых моментах встречи:

Думаю, сегодня множество вещей пошло не так. Много фокусировались на стратегиях, чётких договорённостях, подстраховках, передвижениях, гранатах — всём этом. Похоже, когда ситуация становится немного жёсткой или сумбурной мы немного отходим от того, что обычно делаем хорошо.

Также Zonic подчеркнул, что команда весь сезон находилась в стадии перестройки и ожидала, что именно на мэйджоре её структура заработает:

Беру на себя ответственность за неудачу.

Falcons завершили турнир на пятом–восьмом местах и заработали $ 45 тыс. Для Максима kyousuke Лукина этот мэйджор стал дебютным.

