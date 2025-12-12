Скидки
Amazon отключила ИИ-пересказы сериалов после ошибок в «Фоллауте»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video приостановил работу экспериментальной функции по генерации кратких содержаний сериалов с помощью нейросетей. Решение было принято после того, как пользователи обнаружили фактические ошибки в автоматическом пересказе событий первого сезона экранизации «Фоллаута».

Технология была запущена в тестовом режиме в ноябре. Искусственный интеллект анализировал видеоряд, создавая короткие ролики с закадровым голосом и музыкой. Вице-президент Prime Video по технологиям Жерар Медиони называл это «новаторским подходом», призванным сделать просмотр более комфортным.

Однако алгоритмы некорректно интерпретировали сюжетные детали «Фоллаута». В частности, ИИ принял пролог, действие которого разворачивается в ретрофутуристическом 2077 году, за реальные 1950-е годы США. Кроме того, система исказила смысл диалога между Гулем (Уолтон Гоггинс) и Люси (Элла Пернелл): фразу персонажа с предложением «умереть или пойти с ним» нейросеть расценила как прямую угрозу убийством, упустив контекст сцены.

Второй сезон «Фоллаута» выходит 17 декабря. Премьера финала состоится 4 февраля.

По «Звёздным вратам» снимут большой сериал для Amazon
